Deschacht gaat voor record, maar recordhouder reageert zelf: "Het is triestig"

Hanon vindt de laatste titel van Deschacht, zijn achtste, niet zoveel waarde hebben. "Ik wil benadrukken dat dit enkel en alleen mijn mening is. Olivier Deschacht doet natuurlijk wat hij het beste acht. Maar ik vind dat je minstens tien volledige competitiematchen moet gespeeld hebben om jezelf kampioen te mogen noemen", zegt hij in HLN.

Hanon vindt dat Deschacht trouwens de eer aan zichzelf moet houden. "Wat Olivier dit seizoen heeft meegemaakt, is triestig. Een jongen van de club, die op zijn 36ste de ene keer als linksbuiten moet depanneren, zelfs in de spits: da's jammer. Hij verdient gevierd te worden en deze zondag in de basis te staan."

"Een afscheid door de grote poort, verstaat ge? Maar om nu nóg een jaar verder te doen onder dezelfde trainer ... Kijk, als hij 11,5 maanden op een jaar op de bank wil zitten, dan is dat zijn goed recht. Ik zou het, denk ik, niet gedaan hebben."