Vandenbempt geeft goede raad aan de kampioen: "Daar kregen AA Gent en Club Brugge applaus voor, Anderlecht niet"

Daar ligt volgens radiocommentator Peter Vandenbempt dan ook de grootste uitdaging voor coach René Weiler en manager Herman Van Holsbeeck.

"Volgend seizoen moet het op het veld toch weer aanknopen met het voetbal dat altijd de huisstijl is geweest van Anderlecht", vertelt hij in zijn analyse op Sporza. "De neutrale voetballiefhebber en ook de kritische Anderlecht-fan weer verzoenen met het spel."

100 jaar garant voor goed voetbal

"Want Club Brugge en zeker AA Gent kregen bij de titel applaus op alle banken voor de kwaliteit van het voetbal. Dat is er dit jaar niet voor Anderlecht. Dat zou eigenlijk niet mogen voor een club die daar bij wijze van spreken al 100 jaar garant voor probeert te staan. Als de titel dit jaar een must was, dan moet aantrekkelijk en aanvallend voetbal dat volgend seizoen zijn."