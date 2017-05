Vormer doet belangrijke oproep aan supporters van Club Brugge

Bij Club Brugge zijn ze zich ervan bewust dat het een belangrijke wedstrijd is, en daarom deed Ruud Vormer een oproep aan de blauw-zwarte supporters. Die zullen zondag - zoals steeds - massaal op post zijn en kunnen tijdens de match een belangrijke rol spelen.

“We zijn allemaal ontgoocheld dat we geen kampioen zijn geworden, maar we gaan met zijn allen vol voor die tweede plaats. We hebben jullie steun nodig, morgen volle bak”, aldus publiekslieveling Vormer in een videoboodschap op de sociale media van Club Brugge. Bekijk de boodschap hieronder: