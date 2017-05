"Tuurlijk heb ik gelezen dat AS Monaco, Dortmund en Anderlecht interesse tonen, maar..."

De 23-jarige Fransman speelt dit seizoen op huurbasis voor Zulte Waregem, maar lijkt in de zomer klaar voor een stap hogerop. "Eerlijk: ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt", geeft hij aan in Het Laatste Nieuws. "Tuurlijk heb ik in de kranten gelezen dat AS Monaco, Dortmund en Anderlecht interesse tonen, maar dat doet me niks - mijn spel gaat voor."

Zijn vrienden zijn daarentegen wél al volop bezig met zijn toekomst. "Ze sturen me sms'en. Toen ik bij Lille in de put zat, kreeg ik nooit berichten en nu... Ook dat is blijkbaar voetbal. Het enige dat nu telt, is de juiste keuze maken. Net zoals Zulte Waregem de perfecte keuze was. Ik draag de club in mijn hart. Voor altijd", heeft Meïté nog mooie woorden over voor Essevee.