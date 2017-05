Truienaars door het dolle heen na sensationele zevenklapper: "Nooit meegemaakt, de omgekeerde wereld en een pure demonstratie"

Het groepsgevoel zit ontzettend goed - Stef Peeters Deel deze quote:

"Bij Sparta Rotterdam heb ik een 7-1-zege wel eens meegemaakt, maar op het hoogste niveau nog nooit", ging Stef Peeters verder. "Dit was een collectieve prestatie, dat zag je aan de manier waarop we scoorden. Het groepsgevoel zit ontzettend goed."

"Niemand had deze score verwacht", besloot coach Ivan Leko. "Dit was een demonstratie van modern voetbal. "We kenden nochtans enkele moeilijke dagen. Want iedereen sprak al over Racing Genk. Vanaf maandag gaan we het er ook effectief over hebben."