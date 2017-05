Courtois kan de de 'Golden Glove' winnen en Conte wil hem daar een handje bij helpen

"We moeten proberen om onze 30e Premier League-wedstrijd van het seizoen te winnen. Dat zou ongelooflijk zijn. En we moeten Thibaut Courtois helpen om de Golden Glove te winnen." Thuis tegen Sunderland, de laatste in de stand met de op één na slechtste aanval, zou dat eigenlijk geen probleem mogen zijn voor The Blues.

In principe is de Golden Glove al binnen voor Courtois, de vraag is alleen nog of hij die zal moeten delen met Tottenham-doelman Hugo Lloris. Maar als Chelsea tegen Sunderland geen goal incasseert is onze nationale doelman zeker dat alleen hij de trofee op zijn schouw heeft.

Stand Golden Glove (met aantal clean sheets):

1. Thibaut Courtois - 16

2. Hugo Lloris - 15

3. David De Gea - 14

3. Fraser Forster - 14

5. Petr Cech - 12

...

10. Simon Mignolet - 8