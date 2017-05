Champions League, Europa League, degradatie,... Deze Rode Duivels zullen nog zweten tot het bittere einde

De Bruyne en Kompany vs. Mignolet en Origi

Een plaats in de Champions League, een voorronde voor de Champions League en een ticket naar de Europa League: dat staat nog op het spel in Engeland. Manchester City ligt in pole position (75 ptn) en Liverpool staat er ook goed voor (73 ptn), maar Arsenal (72 ptn) wil het seizoen goed afsluiten en zit hen nog dicht op de hielen. Zondagavond krijgen we duidelijkheid na deze matchen:

Watford - Manchester City: zondag om 16u

Liverpool - Middlesbrough: zondag om 16u

Arsenal - Everton: zondag om 16u

Mertens vs. Nainggolan (en Vermaelen)

Napoli en AS Roma zijn allebei op weg naar de Champions League, de vraag is wie eerst nog een voorronde moet doorstaan. De ploeg van Nainggolan heeft momenteel het voordeel met één puntje meer dan die van Mertens. In de Serie A zijn er wel nog twee speeldagen, dus tenzij Roma wint en Napoli verliest, zal het verdict pas op de volgende en laatste speeldag vallen.

Chievo - AS Roma: zaterdag om 18u

Napoli - Fiorentina: zaterdag om 20u45

Casteels

In Duitsland is er eveneens nog één speeldag gepland. Darmstadt en Ingolstadt degraderen zeker naar de 2. Bundesliga, maar nog een ploeg zal een eindronde moeten spelen. Dat wordt Hamburg of Wolfsburg en toevallig spelen zij net tegen elkaar. Als Koen Casteels en co. punten pakken zijn ze veilig, bij een verlies zullen zij nog die gevreesde eindronde moeten doorstaan.

Hamburger SV - Wolfsburg: zaterdag om 15u30