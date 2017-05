Xabi Alonso en (vooral) Lahm krijgen pakkend afscheid bij Bayern MÃ¼nchen (mÃ©t beelden!)

Beide heren kondigden een tijdje geleden hun voetbalpensioen aan. Lahm en Xabi Alonso wonnen gedurende hun carrière tal van prijzen, maar beslisten dat het genoeg is geweest.

Aan het einde van de partij tegen Freiburg kreden de twee legendes een applausvervanging. Lahm - een kind van de club - was zelfs tot tranen toe bewogen. Bekijk de mooie beelden hieronder:

Love Lahm being congratulated by all his teammates! pic.twitter.com/SmMY2KAQCQ — GMS (@GMS678) 20 mei 2017