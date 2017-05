Ik ben redelijk, maar niet na twee à drie keer - Yannick Ferrera Deel deze quote:

Niet voor het eerst dit seizoen ging Croizet zijn boekje te buiten. In een eerdere confrontatie met STVV werd de Fransman uit de selectie gelaten nadat hij zijn ongenoegen uitte over een wissel de week voordien.

"Dit was inderdaad niet de eerste keer", ging Ferrera verder. "Ik ben redelijk, maar niet na twee à drie keer. Of zijn verhaal bij Mechelen stilaan over is? "Ik schrijf niemand af, maar op een gegeven moment moeten spelers lessen trekken uit wat ze doen."