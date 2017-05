AA Gent wil revanche nemen op Anderlecht en Club Brugge met Ã©Ã©rste klepper: "Morgen of overmorgen definitief nieuws"

Een naam die hardnekkig aan Gent wordt gelinkt, is die van Mamadou Sylla. De 23-jarige Senegalees scoorde dit seizoen twaalf keer voor KAS Eupen.

Persco mét Sylla

"Ik denk dat we er morgen of over overmorgen een persconferentie over kunnen geven om definitief het nieuws bekend te maken", liet voorzitter Ivan De Witte bij Sporza weten. "Dat dit zonder Sylla een beetje belachelijk zou zijn? Wellicht wel." (lacht)

Sylla was een van de goudhaantjes van de Panda's dit seizoen. Na elf goals in de reguliere competitie trof hij ook nog één maal in play-off 2 raak.