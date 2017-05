Gent wil nooit Anderlecht-toer op: "Wij willen ons identificeren met positief, dominant voetbal"

Bij Gent gaan ze altijd uit van de tegenstrever te willen domineren. “We komen uit een situatie waarin we bijna failliet waren. Als je in het water bijna kopje onder gaat, ben je niet bezig met je stijl van zwemmen. Alleen met ‘Hoe geraak ik hier aan de kant?’ Pas toen we boven water zijn gekomen, zijn we beginnen denken: ‘Welk voetbal willen we nu brengen?’"

"Hein heeft bijgedragen om dat te definiëren. AA Gent wil zich identificeren met positief, dominant voetbal. Met de consequentie dat je daarbij risico’s neemt op het veld. We hebben Hein kunnen verlengen, maar nà Hein zullen we streven naar een trainer die ons DNA kan voortzetten" vertelt De Witte in HLN.

Een René Weiler moet dus niet komen zeggen dat hij op de counter wil spelen. "Wij zullen geen trainer binnenhalen die haaks staat op onze nieuwe identiteit. Ik ben trots om te kunnen stellen dat wij elke wedstrijd dominant voetbal willen spelen."