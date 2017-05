Pozuelo tipt Roberto Martinez: "Wat mij betreft, hoort hij thuis in de Belgische nationale ploeg"

Volgens Alejandro Pozuelo moet Martinez maar eens bij Genk gaan kijken. Volgens de Spaanse smaakmaker van de Limburgse club, heeft rechtsachter Timothy Castagne voldoende kwaliteiten om mee te draaien bij de Rode Duivels.

“Timo is een van de beste backs van de competitie. Hij is nog jong, maar kan het internationale niveau aan. Wat mij betreft, hoort hij thuis in de Belgische nationale ploeg”, windt Pozuelo er in Fan geen doekjes om.