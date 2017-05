Als Preud'homme Ã©Ã©n iets aan dit seizoen mag veranderen, is het dit wel: "Daar heb ik het meeste spijt van"

Van één iets in het bijzonder heeft Preud’homme namelijk spijt. “Dat we de reguliere competitie uiteindelijk niet als leider hebben afgesloten, vind ik jammer”, vertelde de Luikenaar vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persbabbel.

Club Brugge prijkte tijdens de laatste speeldagen van de reguliere competitie aan de leiding, maar begon door puntenverlies op de laatste speeldag toch niet als koploper aan play-off 1. Een mentale tik, zo is later gebleken. “Dat we op speeldag dertig 2-2 gelijkspeelden tegen STVV, daarvan heb ik het meeste spijt”, benadrukte Preud’homme nog eens.