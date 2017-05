Niet Lukaku, maar Kane krijgt Golden Boot na zeven goals in laatste twee matchen

Tottenham won op de laatste speeldag met een serieuze 1-7 van Hull dankzij onder andere een hattrick van Kane. Afgelopen donderdag deed hij zelfs nog straffer door er vier te maken tegen Leicester City. Zo wint de 23-jarige goalgetter, net zoals vorig jaar, de Golden Boot met 29 competitiedoelpunten. Lukaku scoorde er ook eentje in wellicht zijn laatste match voor Everton, maar strandt op 25 goals.

Om het nog straffer te maken, miste Kane dit seizoen elf wedstrijden door een blessure. "Ik had een paar tegenslagen dit seizoen, maar dat heeft me enkel sterker gemaakt. Dat ik dit twee seizoenen op rij win, maakt me me enorm trots. Maar zonder het team zou ik deze trofee ook niet vasthebben," zei de Engelse spits na de match. En te denken dat Harry Kane bij zijn doorbraak nog een 'one season wonder' werd genoemd.

So proud to win this beauty again! Thanks to the team for helping me achieve this! Perfect week to finish the season! #COYS #GoldenBoot pic.twitter.com/O2g1YWVQSj — Harry Kane (@HKane) 21 mei 2017