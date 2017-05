Zondag nog ongelukkig bij de 2-2 van KV Oostende, en wat met zijn toekomst? Van Holsbeeck schept klaarheid over Deschacht

Na de 3-2-overwinning tegen KV Oostende ging HVH bij Stadion in op enkele transferdossiers. Onder meer op dat van routinier Olivier Deschacht, die tegen KVO mocht starten, maar een ongelukkige tussenkomst deed bij de 2-2 van Joseph Akpala.

"Olivier is de voorbije jaren enorm geëvolueerd als speler en als mens. In het begin van het seizoen voelde ik dat het tussen hem en Weiler moeilijk lag, maar toch heeft hij vorderingen gemaakt. Het is Weiler zelf die naar mij is gekomen met de vraag om hem te houden als invaller. We gaan zijn contract dan ook nog met een jaar verlengen", bevestigde Van Holsbeeck het nieuws dat al even in de lucht hing.