Wat een indrukwekkende reeks: Juventus kroont zich voor het zesde (!) seizoen op rij tot kampioen

Juventus sleepte zijn zesde titel op een rij in de wacht. Na enkele weken van uitstel volstond een 3-0-overwinning tegen Crotone. Mandzukic en Dybala zorgden al voor de pauze voor het verschil. Alex Sandro maakte er diep in de tweede helft nog 3-0 van. De Oude Dame pakt zo de dubbel in Italië na de bekerwinst tegen Lazio.

Crotone deed door het verlies een slechte zaak in de degradatiestrijd. Ook Empoli verloor van Atalanta, waardoor de laatste speeldag nog voor het verschil kan zorgen. Bovenin wonnen nummers 2 en 3 Roma en Napoli zaterdag al hun wedstrijd met overtuigende cijfers.