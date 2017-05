Lovre Kalinic hield de aftrap van Club-Gent ruim 5 minuten op, ex-doelman De Vlieger duidelijk: "Ik zie geen andere verklaring"

Kalinic moest bijgevolg een wit exemplaar gaan aantrekken, wat voor vertraging zorgde. Het voorval werd ook geanalyseerd in de studio van Play Sports.

"Dit heeft volgens mij met Kalinic zelf te maken", reageerde Geert De Vlieger. "De scheidsrechter zal een uur voor de match zijn toestemming hebben gegeven over een wit shirt."

Bijgeloof

"Wellicht heeft Kalinic in laatste instantie toch zijn keuze veranderd, uit bijgeloof. Ik zien geen andere verklaring. Eens de spelers dan in de tunnel staan met een trainingsvest aan, let je daar als ref niet meer op."