"Als Club Brugge echt interesse zou hebben, zijn we er op drie minuten uit"

Tijdens de voorbije weken en maanden werden tal van coaches al in verband gebracht met een overstap naar Club Brugge. Denk maar aan Francky Dury (Zulte Waregem) en Felice Mazzu (Sporting Charleroi).

Met die laatste nam Club tot nader order nog geen contact op. “Ik heb met Club Brugge nog geen woord gesproken over onze coach Mazzu”, zegt Mehdi Bayat, directeur van Charleroi, in Het Nieuwsblad.

Plafond

“Als Club echt interesse zou hebben, zijn we er op drie minuten uit. Ik maak me geen zorgen. Mazzu is hier nog niet aan zijn plafond.”