Laatste wedstrijd voor Michel Preud'homme bij Club Brugge of niet? Zoon Guilian geeft veelzeggende hint op Twitter

Bovendien liet Preud'homme de jongste weken al eens vallen dat hij zijn keuze gemaakt heeft, maar dat dat ook vorig seizoen het geval was. Toen kon voorzitter Bart Verhaeghe hem overtuigen langer te blijven. Nu lijkt het moment aangebroken om te vertrekken bij blauw-zwart. De West-Vlamingen zijn aan het einde van een cyclus aanbeland.

De match tegen AA Gent zou dan wel eens de laatste kunnen zijn voor Preud'homme, en daar lijkt ook zijn zoon Guilian Preud'homme op in te spelen. "The last one. Let's make it count", tweette hij. Een duidelijke hint over de plannen van zijn vader?