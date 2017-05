Rode Duivels moeten het andermaal afleggen tegen deze uitblinker uit de Premier League

Nadat de middenvelder van Chelsea onlangs al door de spelers uit de Premier League werd verkozen tot PFA Player of The Year, steekt Kanté nu ook Premier League Player of the Season op zak. Een prijs die wordt uitgereikt door Barclays, de sponsor van de Premier League.

Chelsea haalde Kanté vorige zomer weg bij Leicester City. The Blues betaalden 35 miljoen euro voor de Fransman en die stelde niet teleur. De 26-jarige middenvelder is een hele belangrijke schakel in het geheel van Antonio Conte en krijgt nu opnieuw erkenning voor zijn harde werk.