Essevee maakt Speler van het Jaar en twee opvolgers bekend

Essevee speelde 2-2 gelijk tegen Charleroi en eindigt laatste in play-off 1, maar had wel nog zin in een afscheidsfeestje op de grote markt van Waregem. Daar werd ook bekendgemaakt dat Soualiho Meïté de Speler van het Jaar is, Timothy Derijck en Sammy Bossut stonden ook op het podium.

Verder maakte sponsor Record Bank nog tijd vrij voor enkele jeugploegen en het onderhoudsteam van Zulte Waregem. Burgemeeester Kurt Vanryckeghem feliciteerde de club nog en riep op dat het tijd is om Waregem op de Europese kaart te zetten. In juli speelt Essevee voorrondes van de Europa League, nadat ze eerder de Beker van België wonnen.

TIMOTHY DERIJCK

Plaats 2

