Spanje warmt zich op voor de titelbekendmaking met eindstrijd om Europa League-tickets

Atlético Madrid speelde zijn laatste wedstrijd ooit in het Vicente Calderon tegen Athletic Bilbao dat eigenlijk moest winnen. Maar de thuisploeg was te sterk, met name Fernando Torres scoorde twee keer. De tegentreffer van Williams voldeed niet en zo blijft Bilbao achter met lege handen.

Villarreal won wel in Valencia met 1-3 en is er volgend seizoen weer bij in de Europa League. Real Sociedad speelde op het nippertje (94ste minuut!) 2-2 gelijk tegen Celta Vigo en heeft daaraan genoeg om naar de voorrondes te gaan.

Om 20u zijn er nog twee finales: Barcelona-Eibar en Malaga-Real Madrid. Cristiano Ronaldo en co. maken een pak meer kans aangezien ze drie punten voorsprong hebben, maar je weet nooit dat de titelstress onder hun vel kruipt en Messi en co. er toch nog mee gaan lopen.

Overzicht van de laatste speeldag in La Liga: