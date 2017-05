Vincent Mannaert geeft duidelijke hint over mogelijke opvolger van Preud'homme: "Waarom niet?"

Een van de namen die genoemd wordt is die van Felice Mazzu. CEO bij Club Vincent Mannaert reageerde na de 2-0-overwinning tegen AA Gent opvallend bij de RTBF. "Waarom niet? Hij heeft al laten zien dat hij in staat is om het maximum uit een groep te halen. Dat zagen we bij Charleroi. Mazzu is een goeie trainer."

Dat de huidige coach van Charleroi nog geen Nederlands spreekt, hoeft voor Mannaert geen obstakel te zijn. "Sollied sprak ook geen Nederlands. Dat is niet het belangrijkste. Hij moet de voetbaltaal spreken. Waarmee ik niet wil zeggen dat Mazzu de opvolger van Preud'homme wordt", besloot de sterke man van blauw-zwart.