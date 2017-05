Vanderhaeghe nooit zo woedend en onderbreekt TV-interview na verlies in Anderlecht: "Ik ben niet te spreken, het is goed geweest"

De Kustboys speelden goed mee in het Astridpark en creëerden veel kansen. Maar dat volstond niet voor puntengewin. "We waren alweer niet volwassen genoeg en vergaten Anderlecht dood te knijpen. Daar kan ik absoluut niet tevreden mee zijn. Op het einde was er dan nog die penalty die we hadden kunnen krijgen", merkte Vanderhaeghe terecht op.

Speelbal

De verwachte galamatch met veel goals volgde ook. Maar KVO was allesbehalve de speelbal van de nieuwe landskampioen. "Ik vind dat niet en ben absoluut niet te spreken. Het is goed geweest", onderbrak Vanderhaeghe prompt het TV-interview bij Play Sports.

Een reactie die we van de Oostendse oefenmeester niet gewoon zijn. De frustratie bij Vanderhaeghe zat zeer diep.