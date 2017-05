Gent haalde slag thuis voor de neus van Club: "Dat wij altijd te lang wachten? We wilden hem deze winter al"

"We zijn heel fier dat hij voor ons gekozen heeft. Er was heel wat interesse, ook vanuit België", aldus een trotse Michel Louwagie. Maar Gent speelde het kortst op de bal. "Ik lees vaak dat AA Gent te lang wacht, wel deze keer hebben we niet te lang gewacht. We wilden hem deze winter al binnenhalen."

"Maar alles spelers van Eupen waren toen onbespreekbaar, er volgde een njet. Daarna hebben we het niet opgegeven. Met onze kordate aanpak hebben we toch weerlegd dat we soms te lang wachten", ging Louwagie verder.