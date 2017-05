Anderlecht gaat het hard spelen (en vraagt meer dan 25 miljoen): "Ik begrijp hen wel, maar ik moet ook aan mezelf denken"

Als ik vertrek, wil ik snel duidelijkheidDeel deze quote:

Anderlecht wil met een astronomisch bedrag natuurlijk geïnteresseerden afschrikken, want ze willen Dendoncker absoluut houden. Maar zelf lijkt hij klaar te zijn voor een stap hogerop. "Of ik twijfel om te blijven of te vertrekken? Hoe kan ik twijfelen, want ik heb nog niets gehoord. Ik moet samenzitten met mijn manager om te horen wat er speelt rond mijn persoon", aldus Dendoncker vandaag.

Maar de keuze voor het buitenland zit toch niet zo ver in zijn achterhoofd. "Ik begrijp Anderlecht langs één kant, maar ik moet ook aan mezelf denken. Maar ik weet het dus echt nog niet. Maar als ik vertrek, wil ik ook wel redelijk snel duidelijkheid."