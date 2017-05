Saadi nam afscheid van Kortrijk met het winnende doelpunt: "Hij vroeg me om samen met zijn ploeggenoten afscheid te nemen"

Het was vervanger Saadi die het verschil maakte tegen Moeskroen. Hij viel op het uur in en zette een strafschop om. "Met Idriss Saadi hebben we besloten het juiste moment af te wachten om hem in te brengen. Omdat hij terugkeert naar zijn club (Cardiff City), vroeg hij me om samen met zijn ploeggenoten afscheid te nemen."

Kortrijk kon een tegenvallend seizoen dan toch afsluiten met een zege. "Vanavond wil ik mijn jongens feliciteren voor hun prestatie als groep. Bij de rust zei ik dat ze nog 45 minuten alles moesten geven en van elke baltoets moesten profiteren," concludeerde Belhocine.