Refaelov heeft belangrijke boodschap voor de fans van Club Brugge

“Dit was zonder twijfel het moeilijkste seizoen uit mijn carrière. Zowel fysiek als mentaal was het enorm lastig voor mij. Ik bracht heel veel uren op de club door om aan mijn terugkeer te werken. En daarnaast bracht ik ook veel tijd door met mijn gezin. Dat hielp me om mijn zorgen te vergeten”, vertelde Refaelov.

En wat met zijn toekomst? De voorbije weken probeerde Maccabi Haifa het nog maar eens bij Rafa. “Op dit ogenblik is dat geen optie. Ik kan Club Brugge niet op deze manier verlaten. Ik miste een groot deel van het seizoen. Volgend seizoen wil ik er terug staan, dat is het enige waar ik op focus.”