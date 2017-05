Nieuwe Lokeren-aanwinst ambitieus: "Scoren is mijn job"

"Er zijn al een hele tijd contacten tussen Sporting Lokeren en mezelf. Ik weet dat Runar Kristinsson een groot vertrouwen in me heeft. Voor mij is het een stap hogerop. Ik ken de Belgische competitie niet zo goed, al zag ik natuurlijk wel al Club Brugge en Anderlecht aan het werk", vertelt Soder op de webstek van Lokeren.

Goals maken

Bij Esbjerg vond Soder vlot de weg naar doel, bij Lokeren hoopt hij ook voor doelpunten te zorgen. "Scoren is mijn job, ik hoop dat dus zo vaak mogelijk te kunnen doen", klinkt het bij de Zweed.

"De levensomstandigheden hier in België lijken op het eerste zicht op die van Zweden en Denemarken. Dus echt grote aanpassingsproblemen zullen er wel niet zijn. Ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan”, besluit de aanvaller.