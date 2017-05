Gent denkt aan de toekomst en verlengt contract van toptalent uit A-kern tot 2020

Louis Verstraete heeft namelijk deze maandagnamiddag zijn contract bij AA Gent weten te verlengen tot 2020. Daarmee zal hij dus ook de komende drie jaren uitkomen voor de Buffalo's.

In de competitie kwam hij dit seizoen tot zeven korte invalbeurten, alles samen goed voor 60 speelminuten. Hij pakte daarin ook een ongelukkige rode kaart.

De middenvelder is een jeugdproduct van Gent en is ook jeugdinternational bij de U19 van Verheyen. Verstraete is pas 18 geworden en heeft een grote toekomst voor zich.