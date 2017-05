Maakt Mbo Mpenza opmerkelijke terugkeer in de Jupiler Pro League?

Zo is Moeskroen dezer dagen op zoek naar een nieuw gezicht om de functie van sportief directeur in te vullen. Umberto Paiva en Yuri Selak vertrokken bij de Henegouwse club en dus is er (minstens) een positie vacant.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Moeskroen oude bekende Mbo Mpenza in huis willen halen als technisch directeur. De 40-jarige ex-speler van onder meer Moeskroen en Anderlecht is alleszins één van de meest geciteerde namen op Le Canonnier.