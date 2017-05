OFFICIEEL: Preud'homme, Clement Ã©n Simons hakken besluit over toekomst door

Michel Preud'homme last een rustperiode in, alvorens te beslissen wat hij daarna gaat doen. “Ik verlaat Club Brugge met het allerbeste gevoel. Ik heb in 4 jaar tijd goeie resultaten behaald met deze Club en voelde mij vanaf dag één thuis in deze warme Club. De samenwerking met mijn staf en het bestuur was een plezier en we mogen trots zijn op het geleverde werk", klinkt het op de webstek van blauw-zwart.

Philippe Clement stopt ook bij Club Brugge, omdat hij ergens als T1 aan de slag wil. “Het hoofdstuk Club Brugge was fantastisch. Zowel als speler als in de technische staf heb ik me altijd thuis gevoeld bij deze Club en mij 100% ingezet. Ik voel mij klaar om de stap te zetten als hoofdcoach en ga nu op zoek naar die uitdaging. Ik wil iedereen bij Club Brugge van harte bedanken voor de mooie jaren hier.” Meer dan waarschijnlijk tekent hij eerstdaags bij Waasland-Beveren.

Timmy Simons van zijn kant gaat wél door, zij het in een andere rol: "Zie het als een overgangsjaar van speler naar waarin ik als speler evolueer naar een andere rol binnen de Club en mijn ervaring doorgeef aan de andere jongens." Hij wordt een soort van mentor in de blauw-zwarte kleedkamer.