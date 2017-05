Vandenbempt streng voor de refs, maar ook voor Anderlecht en co: "De scheidsrechters kunnen de bal terugkaatsen"

Het niveau liet in de nacompetitie te wensen over, en dat was ook het geval met de scheidsrechters. Op matchdag 10 waren er weer enkele flagrante fouten, zoals de penalty die KV Oostende niet kreeg bij Anderlecht en het handspel van Bruggeling Lex Immers.

"Dat kan eigenlijk niet meer op dit niveau", analyseert Peter Vandenbempt streng in zijn maandagse analyse op Sporza. "Zeker niet met nog een man achter de goal. De arbitrage moet zich in het tussenseizoen afvragen hoe het beter kan. Het nieuwe statuut zal zeker helpen."

