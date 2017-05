Probleem voor paars-wit? 'Anderlecht-target moet vier Ã  vijf miljoen kosten'

Sven Kums (29) zou bovenaan het verlanglijstje van Anderlecht staan. De Belgische middenvelder die dit seizoen het shirt van het Italiaanse Udinese droeg, zou straks kunnen terugkeren naar de Jupiler Pro League. Daar lees je hier meer over.

Een andere speler die op het verlanglijstje van Anderlecht staat, is Sofyan Ambrabat. De 20-jarige middenvelder van FC Utrecht is een interessante piste, maar moet volgens Het Nieuwsblad wel vier à vijf miljoen euro in het laatje brengen. En dat is misschien net iets te veel voor een jonge speler.