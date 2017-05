Mag Anderlecht nog hoop koesteren? Soualiho MeÃ¯tÃ© erg duidelijk over toekomst

Francky Dury gaf een blad aan de man die van Lille kwam en vroeg hem wat zijn favoriete club was, de ploeg waar hij wilde bij spelen in de toekomst. "Manchester United", gaf die prompt toe. Waarop Dury die club bovenaan het blad schreef en Meïté wees op een plaats helemaal onderaan, waar hij toen stond.

Maar de progressie van de middenvelder was wel énorm dit seizoen: "Waar ik nu op dat blad sta? Ik weet het niet, ik wil dat ook niet over mezelf zeggen. Maar ik heb veel progressie gemaakt, met dank ook aan deze mooie club en aan de coach, die me heel hard heeft geholpen", aldus Meïté daarover.

Ondertussen zou een contract voor hem klaarliggen bij Monaco, dat op enkele punten en komma's na helemaal klaar is. "Waar ik heen ga? Dat kan ik nog niet zeggen", bleef hij op de vlakte in de catacomben van het Regenboogstadion. "Maar het zal niet in België zijn, ik wil naar het buitenland. Frankrijk of Duitsland zegt me wel wat."