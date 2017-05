Zoektocht naar nieuwe hoofdcoach gaat voort: Standard komt uit bij deze nieuwe naam

Verschillende namen passeerden de jongste weken al de revue. Ook nu wordt een nieuwe trainer aan Standard gelinkt. Sudinfo meldt dat de Rouches uitkwamen bij Franck Passi, aan zijn laatste weken bezig bij de Franse eersteklasser Lille.

De 51-jarige Passi was sinds februari van dit jaar actief bij Lille, dat uiteindelijk op plaats 11 eindigde in de Ligue 1. Voordien coachte hij van april 2016 tot september 2016 Marseille. En ook in 2015 was hij al eens bij L'OM aan de slag.