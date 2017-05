Analisten springen in de bres voor speler Club: "Het is een beest zoals Amokachi en ze gaan nog vÃ©Ã©l plezier aan hem beleven"

"Het heeft lang geduurd voor hij is beginnen te scoren, maar tegen Gent was hij opnieuw zoals hij al de hele play-offs was. Zijn medemaats zoeken hem steevast als de man om op doel te trappen, dat zegt wel iets", aldus Gilles De Bilde over de spits van blauw-zwart in Stadion. "En ja, hij ontsnapt aan rood bij Mitrovic, maar liet ook goede dingen zien alweer en Mitrovic had het moeilijk met hem."

Aad De Mos sprong vol lof bij: "Ze gaan nog veel plezier aan hem beleven. Qua potentie heeft hij nog heel veel verbetervermogen. Het is echt een beest, een beetje een type Amokachi wat mij betreft. Hij heeft nu het vertrouwen beet met zijn vijf goals in de play-offs, die gaat er wel een hoop maken als hij volgend seizoen vertrouwen krijgt."

"Het is vaak met spitsen zo dat je er maar eentje vertrouwen kan geven. Wesley is er wat laat ingekomen, maar hij is wel een openbaring. Net als Touba overigens, die heeft mij ook enorm gecharmeerd de voorbije weken", was de Nederlandse analist bijzonder in de wolken van de prestatie van de spelers van Club Brugge.