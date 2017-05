Pozuelo bewierookt Genkse ploegmaat: "Hij is gemaakt voor de top"

Zo is Pozuelo een groot bewonderaar van één van zijn ploegmaats. “Sander Berge is hier nog maar enkele maanden, maar als hij nog een jaar blijft, gaat hij nog enorm verbeteren. Als hij vandaag al 15 miljoen euro waard is, kan je wel uitrekenen voor hoeveel hij hier ooit gaat vertrekken.”

“Hij heeft een ongelofelijke toekomst. Ik heb gehoord dat Sevilla hem wil. Hij is gemaakt voor de top”, besluit Pozuelo in een gesprek met Fan.