Anderlecht zoekt verbeterde versie van vertrekker

Als Kara vertrekt, moet de komende transfer aan volgende voorwaarden voldoen: "We zoeken dan een verdediger die even goed kan verdedigen, maar die ook iets extra kan toevoegen uitvoetballend", aldus Herman Van Holsbeeck.

"Deschacht gaan we verlengen omdat hij aangegeven heeft dat hij het ziet zitten"

Dat wordt een redelijk dure optie, terwijl Anderlecht wel nog drie of vier centrale verdedigers heeft als ook Wout Faes terugkeert. "Deschacht gaan we verlengen omdat hij aangegeven heeft dat hij het ziet zitten."

"In het begin van het seizoen waren er wat problemen met Weiler, maar die zijn opgelost. Van Nuytinck zijn we ook tevreden. En Spajic is nu al een jongen waar sommige Premier League-clubs naar uitkijken", besluit de manager.