Is Vanden Borre de Stanciu van Mazembe? "De druk is daar hoger dan bij Anderlecht en door zijn manier van doen helpt hij zichzelf niet"

"Ik ben niet helemaal op de hoogte van wat er precies gebeurd is, maar ik kan de reactie ginds wel begrijpen", aldus Saintfiet. Wij onderschatten vaak het belang van voetbal en de impact van de media op het werken daar. In België werk je met Belgische journalisten en fans, maar daar is de druk enorm hoog, zeker in een topclub als Mazembe."

"Toen ik coach was in Tanzania schreven elke dag 25 kranten over die club. Dat heb je in Congo ook. De druk zou daar wel eens hoger kunnen zijn dan bij Anderlecht. Iedereen had daar hoge verwachtingen van hem en als hij die niet inlost, komt kritiek op ene dure buitenlander sneller."

"Kijk maar eens naar buitenlanders die voor veel geld naar België komen." De naam van Stanciu schiet door het hoofd. "Je kan het wel vergelijken met Stanciu. Wanneer hij niet speelt halen de journalisten ook steeds aan dat hij de duurste transfer van de club was."

Was hij naar een kleinere club gegaan, had hij meer krediet -Tom Saintfiet

Al zijn er verschillen. "Hij heeft dan nog een minder uitgesproken persoonlijkheid dan Vanden Borre. "Door zijn manier van doen maakt hij het zichzelf nog wat moeilijker. Als je hoog van de toren blaast, moet je het bewijzen, anders pikken die ploegmaats dat niet."

Bovendien is de kleedkamer van Mazembe niet de eerste de beste. "Hij is daar niet de enige met een palmares en kwaliteiten. Trésor Mputu is een wereldster ginds. Die jongens verdienen goed hun geld en hebben ook prestige. Was hij naar een kleinere club gegaan, had hij meer krediet gehad. Net als moest Stanciu bij Waasland-Beveren of Westerlo getekend hebben."