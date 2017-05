Europa League-finale aangepast na aanslagen in Manchester

"Na de aanslagen van afgelopen nacht in Manchester zal de UEFA voor de wedstrijd een minuut stilte in acht nemen voor de finale in Stockholm van woensdagavond", klinkt het in een persbericht. "De openingceremonie zal ook serieus ingekort worden uit respect voor de slachtoffers. Dit betekent ook dat dj's Axwell ^ Ingrosso niet zullen optreden."

Voor zijn training hield Ajax al een minuut stilte. De aanslag is bij iedereen zwaar aangekomen, zoals u in komende reacties zult lezen.