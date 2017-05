Eerste grote aanwinst voor Antwerp? De weg lijkt alvast hÃ©lemaal open te liggen

Pieter Gerkens

Dat beseft men bij The Great Old als geen ander en daarom wordt er dezer dagen werk gemaakt van versterking. Een naam die eerder deze week al de revue passeerde, is die van Pieter Gerkens.

De middenvelder van STVV speelde een beresterk seizoen, maar het is nog niet duidelijk of hij ook volgend seizoen nog op Stayen te zien zal zijn. Een transfer behoort tot de mogelijkheden en naast Antwerp toont ook Oostende interesse.

Mbaye Leye

Maar de eerste grote aanwinst van Antwerp wordt mogelijk Mbaye Leye. De spits is teleurgesteld in de supporters van Zulte Waregem en heeft aangegeven dat hij zijn huidige club wil verlaten.

Aangezien 1 + 1 nog altijd 2 is, is het niet onlogisch dat de Senegalese aanvaller meteen kan gelinkt worden aan Antwerp. Leye kon het altijd al goed vinden met sterke man Patrick Decuyper, en die zal de aanvaller nog niet vergeten zijn.

Antwerp en Leye dat zit wel snor

In het verleden werd Leye al vaker in verband gebracht met een overstap naar de Bosuil, maar tot op heden kwam het er nog niet van. Leye gaf na de gewonnen bekerfinale met Zulte Waregem nog aan dat hij sowieso bij de fusieploeg zou blijven, maar ondertussen lijkt hij zijn kar gekeerd te hebben.

Leye wil koste wat het kost weg en als Antwerp straks bij de kapitein van Essevee aanklopt, zal die toch niet onmiddellijk ‘neen’ zeggen tegen een intens avontuur in Deurne-Noord. Al moet Antwerp uiteraard ook een akkoord bereiken met Zulte Waregem, waar Leye nog een jaar onder contract ligt.