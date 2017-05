OFFICIEEL: Zulte Waregem-sterkhouder trekt naar Engeland

Dat maakten beide clubs deze middag bekend. Dalsgaard tekende een contract van drie jaar bij het team dat dit seizoen tiende eindigde en zestien punten tekort kwam voor de play-offs om promotie naar de Premier League.

Dalsgaard stond dit seizoen veertien keer in de basis bij Zulte Waregem, waarvan acht keer in de play-offs. Hij was met zes goals de laatste maanden erg productief. Dat ging niet onopgemerkt voorbij over het Kanaal.