Van Holsbeeck schept duidelijkheid over Onyekuru, Rits, Bruno en vele anderen

Dan zijn er nog enkele huurlingen die al dan niet bij Paarswit kunnen blijven. voor Thelin is er wel al duidelijkheid. "Hij blijft. We zullen hem opnieuw huren van Bordeaux, met een aankoopoptie. Hij heeft een topmentaliteit."

Bij Rubén en Bruno ligt dat anders. "Rubén heeft mij niet gezegd dat hij terug wil naar Deportivo. Ik denk dat als we hem vragen om te blijven, dat hij ook zal blijven. Of we dat willen, moet de toekomst uitwijzen. Over de toekomst van Roef hebben we nog niet gepraat."

"We hebben de optie in het contract van Bruno niet gelicht. Maar we zullen de komende weken wél met RB Leipzig praten over een eventuele transfer aan voor ons betere (goedkopere dus, nvdr.) voorwaarden." Verder zou Anderlecht interesse hebben in twee exponenten van KV Mechelen.

Het gaat om Rits en Vanlerberghe. "We kennen alle goede spelers van de Belgische competitie. Zij horen daarbij. Maar we zullen eerst bekijken welke profielen bij ons passen." Het mag duidelijk zijn, het wordt een drukke transferzomer, daar bij Anderlecht.