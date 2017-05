Wat een feest had moeten worden in Stockholm... "Mijn vrouw en kinderen zijn ook gaan kijken, dat had daar ook kunnen gebeuren"

De Deen was duidelijk aangeslagen. "Dit komt hard aan. Je leest erover en ziet de beelden. Toen Ariana Grande kwam optreden in Amsterdam waren mijn vrouw en kinderen ook in de Arena. Dus nu besef je hoe dichtbij het komt. Wat in Manchester gebeurde, kon ook in Amsterdam gebeurd zijn", zuchtte Schöne.

Sowieso zet het een domper op de match. "Het had een feest moeten zijn, maar dat is nu toch wat minder. Maar we zijn professioneel genoeg om de knop om te draaien. Ik wil winnen. We hebben goeie herinneringen aan Zweden, want we wonnen hier met Denemarken het EK."

Belangrijkste match

"Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van mijn carrière. Het zijn twee ploegen met een andere stijl, maar wij moeten gewoon ons eigen spel spelen. Ik denk dat we een goeie kans maken. We hebben al bewezen dat we onder druk kunnen presteren."