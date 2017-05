Dat zou straf zijn! 'Toptransfer naar de Premier League in de maak voor Iker Casillas'

door Redactie



Liverpool zou zich willen versterken met Iker Casillas

Als we de laatste geruchten mogen geloven, dan staat er Iker Casillas (36) in de herfst van zijn carrière nog een hele mooie transfer te wachten. De kans is reëel dat de gewezen sluitpost van Real Madrid naar... de Premier League trekt.