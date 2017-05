Manchester United schrapt persconferentie voor Europa Leaguefinale na aanslagen

Bij Manchester United vonden ze het niet bepaald opportuun om vlak na de aanslagen in hun thuisstad een persmoment in te lassen. José Mourinho maakte dinsdag een korte wandeling met zijn spelers en in de namiddag werd er nog eens getraind. Voorafgaand aan de training vond er een minuut stilte ter ere van de slachtoffers plaats.

De stad Manchester is in rouw na de aanslag van maandagavond rond de Manchester Arena, aan het einde van een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Daarbij kwamen zeker 22 mensen om het leven.