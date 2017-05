Officieel: Real Madrid betaalt 45 miljoen euro voor één van de grootste talenten ter wereld

De piepjonge Braziliaan Vinicius Junior zette zijn krabbel onder een contract bij Real Madrid. De Koninklijke haalt het 16-jarige supertalent weg bij Flamengo. De Braziliaanse club zou volgens diverse bronnen een transferbedrag van zomaar eventjes 45 (!) miljoen euro opstrijken voor de verkoop van Vinicius Junior.

Vanaf 2019 bij Real?

Let op: de technisch vaardige vleugelspeler stapt niet per direct over naar Real Madrid. Pas vanaf 1 juli 2018, wanneer hij 18 jaar is, zal Vinicius Junior écht een speler van Real zijn.

In een officiële mededeling laat de Spaanse kampioen ook weten dat de speler in principe tot de zomer van 2019 bij Flamengo blijft voetballen, tenzij beide clubs daar in de toekomst anders over beslissen.