Ajax gaat voor de volle pot, maar staat tegenover geslepen tegenstander: "Als ze dat niet hadden, stuurde ik hen naar de dokter"

Bosz gaat dan ook de Ajax-filosofie niet verloochenen. "We zijn in de finale gekomen met onze eigen manier van spelen. Dat is onze kracht en daar moeten we niet te veel aan veranderen. Het gaat van de sterkte van onze tegenstander afhangen of we ons spel gaan kunnen spelen. We zullen zien wie aan het langste eind trekt."

De wel heel jonge ploeg van Ajax heeft weinig ervaring met zulke wedstrijden. "Of ze stress hebben? Ik zou ze naar de dokter sturen als ze dat niet zouden hebben. Het is voor elk van hen de eerste keer dat ze zoiets meemaken. We doen nu gewoon alles wat we normaal ook doen om de stress niet verlammend te laten worden", aldus Bosz.