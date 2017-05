'Ploeg uit top 6 denkt aan goaltjesdieven Perbet en De Belder'

De Zebra’s moeten serieus rekening houden met een vertrek van Hamdi Harbaoui, die nog steeds eigendom is van RSC Anderlecht. Charleroi zou op zich graag doorgaan met de spits, maar die is op financieel vlak geen spek voor de bek van de club. Dat meldt La Dernière Heure.

Volgens de krant speurt Charleroi daarom de markt af, op zoek naar waardige alternatieven. De club dacht in eerste instantie aan zijn ex-spits Jérémy Perbet, maar die zou graag Europees willen spelen en om die reden onhaalbaar zijn.

De Belder

Een andere optie is Dylan De Belder. De 25-jarige aanvaller schitterde in de Proximus League bij Lierse, waar hij 22 keer tot scoren kwam. In play-off 2 had De Belder het moeilijk, maar dat zou Charleroi niet afschrikken. Wat De Zebra’s wél afschrikt, is dat Lierse zijn spits niet zonder slag of stoot wil laten gaan.